I ladri di whisky all'Esselunga

Ladri di whisky all'ipermercato Esselunga dove una coppia di predoni ha provato a rubare delle bottiglie di super alcolici senza passare per le casse. A mettergli i bastoni fra le ruote il personale di vigilanza dell'esercizio commerciale che li ha scoperti mentre cercavano di oltrepassare le casse con la refurtiva.

La coppia di ladri è entrata all'opera nel primo pomeriggio di domenica scorsa. Una volta all'interno del supermercato di viale Palmiro Togliatti, al Collatino, i due hanno nascosto cinque bottiglie di whisky. Sorpresi dalla guardia giurata dell'esercizio commerciale hanno provato ad aggredirlo lasciando la refurtiva nel locale per poi darsi alla fuga.

Richiesto l'intervento alla polizia uno dei due ladri è stato fermato. Identificato in un cittadino somalo di 34 anni è stato arrestato per rapina aggravata in concorso con il complice riuscito a dileguarsi.