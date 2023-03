Corda e piede di porco: i ladri in villa sorpresi dal custode del comprensorio

Sorpresi dal custode del comprensorio mentre cercavano di entrare in una villa sul litorale sono stati arrestati dai carabinieri dopo un breve inseguimento. Succede a Santa Severa. A finire in manette un 27enne ed un 38enne, entrambi di origine cubana e già gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, poiché gravemente indiziati di essere fuggiti da una privata abitazione dopo aver tentato di forzarne la porta d’ingresso.

I ladri, spaventati da alcuni rumori e scoperti dal custode del comprensorio ubicato nel comune di Santa Marinella, a poche decine di metri dalla via Aurelia, sono stati scorti dall’uomo mentre scavalcavano il cancello d’ingresso della villetta. Immediatamente avvisati, i carabinieri della compagnia di via Antonio da Sangallo sono sopraggiunti a tuta velocità cogliendoli ancora nell’atto di fuggire dall’abitazione e salire a bordo della loro automobile: ai carabinieri è però bastato un breve inseguimento per costringerli ad accostare. Bloccati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di numerosi attrezzi atti allo scasso, tutti posti sotto sequestro, e tratti in arresto.

Trattenuti presso le camere di sicurezza della stazione carabinieri di Civitavecchia Principale, a seguito del giudizio direttissimo gli arresti sono stati convalidati e nei confronti dei due soggetti sono state irrogate le misure cautelari della custodia in carcere per il più anziano e dell’obbligo di dimora nel comune di Roma per il suo complice. I due dovranno pertanto rispondere del reato di tentato furto aggravato in concorso e porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Ulteriori controlli continueranno su tutto il litorale nord della provincia di Roma, al fine di scongiurare il fenomeno dei furti in abitazione.