Auto ariete contro la gioielleria, ma la serranda collassa e fa scappare la banda della spaccata

Hanno lanciato un'auto usandola come ariete contro la gioielleria, ma non hanno calibrato la velocità. Per questo la serranda ha collassato su se stessa impedendo ai ladri di mettere a segno il furto. Poi l'arrivo dei carabinieri che li ha costretti alla fuga a mani vuote. Dunque ancora un tentativo vano della banda della spaccata che da mesi imperversa a Roma e provincia danneggiando e svaligiando banche, supermercati, sale slot e oreficerie. L'ultimo tentato colpo stanotte, a Roma Nord.

Sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, in transito in servizio di controllo in via di Vigna Stelluti intorno alle 3:00 della notte fra il 27 e il 28 marzo, a mettere in fuga la banda. Una volta arrivati al civico 165 della strada del quartiere del XV municipio Cassa i militari dell'arma hanno trovato la serranda della gioielleria Liguori spaccata. A pochi metri una vettura, usata come auto-ariete. Ma della banda nessuna traccia.

Accertata la provenienza furtiva della Toyota usata per la spaccata, risultata rubata e poi sequestrata dai carabinieri, gli investigatori hanno trovato in via di Vigna Stelluti anche gli attrezzi da scasso abbandonati dalla banda durante la fuga. Sul luogo del tentato furto sono quindi intervenuti i carabinieri del VII nucleo investigativo di via in Selci e i militati della compagnia Roma Cassia. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona a caccia di frame utili a risalire ai componenti della banda della spaccata.