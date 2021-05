San Giovanni, scuola nel mirino di ladri e vandali: quattro furti in tre settimane

Quattro visite notturne in tre settimane. Come alla scuola Pisacane a Torpignattara, furti e atti vandalici hanno allarmato i genitori degli studenti che frequentano la scuola Carducci a San Giovanni, plesso che ospita gli alunni dell'Istituto Comprensivo Mastroianni e della succursale del liceo Russel. Ultimo furto nel ponte dello scorso Primo Maggio, quando ignoti hanno fatto sparire sette pc dalle aule della scuola superiore.

In particolare è stato il personale scolastico, alla riapertura la mattina dello scorso 3 maggio, a richiedere l'intervento dei carabinieri della Stazione Roma Tuscolana. Intervenuti nelle aule che ospitano il liceo Bertrand Russel, al civico 21 di via La Spezia, i militari dell'Arma hanno appurato come ignoti siano penetrati nella scuola dopo aver forzato una porta finestra. Poi il furto di sette pc. Acquisita la denuncia sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante.

Furto al Russel che segue di poche settimane altre sgradite visite, in questo caso nelle aule della materna e della scuola primaria Mastroianni. A denunciare la situazione di insicurezza Alessandra, rappresentante di classe dell'Istituto Comprensivo. "Per la quarta volte in meno di un mese i malviventi hanno forzato una serratura e si sono introdotti nel plesso che ospita la scuola materna Carducci (comunale), la primaria (IC Mastroianni, statale) e alcune sezioni distaccate del liceo Russell".

Una vero e proprio allarme, come spiega ancora la madre di due alunni di 4 e 7 anni: "La scuola di via La Spezia, in zona San Giovanni, è stata oggetto di atti vandalici più che veri e propri tentativi di furto. I precedenti si sono succeduti a metà aprile, il 14 e il 15, per due giorni consecutivi, in questo caso con la sparizione di alcuni computer, ancora a fine mese, il 28, nuovamente con la sparizione di alcuni pc, infine di nuovo il 3 maggio".

Ultimo furto che ha toccato il liceo Russel, che rientra nello stesso immobile che ospita le aule della materna e della primaria: "In quest’ultimo caso, forse infastiditi dal non aver trovato nulla di valore, i malviventi si sono accaniti su porte e armadietti e avrebbero messo a soqquadro la mensa che serve i pasti sia alla scuola materna che alla primaria".

Furti e visite notturne che preoccupano anche per quanto concerne l'emergenza Coronavirus: "Nel nostro caso, grazie anche all'iniziativa del personale scolastico non c'è stato bisogno di rimandare a casa i nostri bambini per le sanificazioni, disposte in maniera straordinaria in seguito alle quattro sgradite visite, ma gli episodi delle ultime tre settimane devono essere un campanello d'allarme".