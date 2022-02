Ladri all'asilo nido: prima rubano e poi defecano

Prima il furto poi gli atti vandalici, con tanto di escrementi espletati nella scuola. E' questa la scena che si sono trovati davanti gli agenti della polizia locale intervenuti giovedì mattina in un asilo nido alla Garbatella visitato nel corso della notte da una banda di ladri. Il furto messo a segno all'asilo nido Il Villaggio nel Bosco in via Rocca da Cesinale.

La scoperta all'apertura della scuola la mattina del 10 febbraio. Sono poi stati i caschi bianchi del VIII gruppo Tintoretto ad intervenire dopo la segnalazione di furto e danneggiamento arrivato alla centrale operativa del comando dei vigili.

Arrivati a scuola gli agenti hanno accertato come i ladri siano riusciti a penetrare nell'asilo dopo aver forzato una porta dell'istituto. Una volta dentro hanno dato vita alla loro notte criminale con danneggiamenti di vario tipo ed escrementi lasciati in alcune parti del plesso. Forzati e rovistati gli armadietti del personale scolastico.

Da un primo controllo risulterebbero essere stati rubati un apparato mobile per la verifica del green pass, una macchinetta del caffé, mascherine ffp2 e materiale didattico, ma sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire se sia stato rubato altro.