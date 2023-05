Pigneto, forzata la saracinesca dell'ufficio di Vladimir Luxuria: "La seconda volta in poco tempo"

Primo maggio amaro per Vladimir Luxuria, ex deputata alla Camera attualmente opinionista all'Isola dei Famosi. A rendere pubblica una tentata effrazione al suo ufficio al Pigneto la stessa attivista Lgbtq+: "Ieri notte approfittando della mia assenza hanno provato (per fortuna senza riuscirci) a entrare nel mio ufficio forzando la saracinesca. Ringrazio il locale accanto per avermelo segnalato", la denuncia della già parlamentare sui propri canali social.

Pigneto dove nelle ultime settimane non sono mancati gli episodi di furti e rapine. Visite che non hanno lasciato indenne Luxuria che senza mezzi termini denuncia: "A parte le spese per aggiustare la saracinesca resta l’amarezza di non sentirsi al sicuro nel proprio quartiere considerando che è la seconda vilta che ci provano in poco tempo".

La denuncia di Luxuria ha trovato la solidarietà di numerosi personaggi dello spettacolo che in risposta al suo post, come Sandra Milo, le hanno scritto: "Si stanno verificando simili furti in molti quartieri di Roma". Ed ancora: "Ti abbraccio Vladi", la vicinanza in due post differenti ma identici nel contenuto scritti da Asia Argento e Pamela Prati.

"Purtroppo al Pigneto ogni giorno si sente parlare di furti, tentativi di furti, persone rapinate, appartamenti aperti, auto rubate o danneggiate (isola e vie intorno) - conclude una follower dell'opininoista dell'Isola dei Famosi -. Nonostante le tante denunce, nessuno interviene".