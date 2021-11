La banda della ruota bucata, fatale un ultimo raggiro in via Appia Nuova

Un modus operandi assodato che nel corso degli anni ha mietuto decine di vittime. Da Roma Nord a Roma Sud, passando per tutte le zone della Capitale sono stati molti gli automobilisti, soprattutto pensionati, finiti nella trappola della banda della ruota bucata. Nonostante l'arresto di un ladro seriale avvenuto lo scorso 1 novembre, con il predone solitario ritenuto responsabile di tre furti consumati fra il gennaio e l'aprile dello scorso anno in zona Capannelle, un'altra coppia di truffatori ha messo nel mirino un'anziana signora ma è finita nella rete dei carabinieri.

A finire in manette due cittadini stranieri, un algerino di 39 ed un libico di 40 anni, entrambi disoccupati e senza fissa dimora, già conosciuti dai militari, pizzicati al termine di un mirato servizio finalizzato al contrasto dei reati predatori dai i Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia, con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Giovedì mattina, al termine di un prolungato servizio di osservazione e pedinamento, hanno bloccato i due dopo aver messo a segno il furto del portafogli di una pensionata romana, mentre era intenta nel parcheggiare la propria autovettura in via Appia Nuova. Mentre il 40enne distraeva la donna facendole credere di avere la ruota forata, il complice è riuscito ad aprire lo sportello e a sfilare dalla borsa il portafogli con all’interno documenti personali, carte di credito e alcune decine di euro in contanti.

Subito dopo sono stati bloccati dai militari ed arrestati. Recuperata l’intera refurtiva, che è stata poi riconsegnata alla vittima, la coppia è stata condotta in caserma e trattenuta nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Pedinato al bancomat

Banda della ruota bucata che era entrata in azione anche lo scorso mese di ottobre, il 14, prendendo di mira un pensionato adocchiato dopo aver prelevato del denaro ad un bancomat a Prati Fiscali. Pedinato, l'uomo residente nella zona di Porta di Roma, venne seguito prima ad un supermercato a Vigne Nuove e poi sino ad un gommista (una volta foratogli lo pneumatico), alla Bufalotta dove venne poi derubato del borsello contenente denaro e carte di credito.