La truffa della gomma bucata al supermercato, ladri in fuga fermati dopo inseguimento sulla Pontina

In fuga sulla Pontina sono stati bloccati ed arrestati dalla polizia all'altezza di Castel Romano. A finire in manette due ladri che poco prima avevano derubato il cliente di un supermercato con la cosiddetta truffa della gomma bucata. Ad essere arrestati due 50enni in trasferita a Latina dalla Campania per compiere furti. Lo scrive LatinaToday.

I due uomini hanno individuato la propria vittima nel parcheggio di un noto supermercato di Latina, hanno atteso che parcheggiasse l'auto e poi hanno messo in atto il trucco della ruota bucata. Dopo aver forato una ruota della vettura hanno atteso il ritorno del proprietario e poi si sono proposti di aiutarlo.

A questo punto, una volta conquistata la fiducia della vittima, mentre uno dei due si prestava insieme all’anziano a cambiare la gomma, l’altro gli sottraeva il borsello con i soldi che era stato lasciato su un sedile dell’auto. Con una scusa entrambi si sono poi allontanati velocemente a bordo di un'auto. Tutta la scena è stata però notata da un poliziotto della Questura che in quel momento era libero dal servizio e che ha avvisato la sala operativa. Nello stesso momento, per non perdere di vista i due malviventi si è messo all’inseguimento del veicolo tenendosi a debita distanza.

I ladri, sicuri di averla fatta franca si sono allontanati dal capoluogo imboccando la Pontina in direzione Roma, sempre inseguiti dal poliziotto che teneva aggiornata la sala operativa sulla posizione dell’auto. Giunti all’altezza di Castel Romano, il veicolo è stato bloccato dal personale della squadra volanti di Latina e i due ladri sono stati portati in Questura.

Negli uffici di polizia è stato accertato che i due fermati risultavano avere numerosi precedenti di polizia, dalle truffe agli anziani alle estorsioni e rapine . Nel corso di una perquisizioni sono state rinvenute numerose banconote di vario taglio che per loro spontanea ammissione risultavano provento del furto consumato poco prima nel parcheggio del supermercato del capoluogo.

La loro auto, una Jep Renegade intestata ad una società di noleggio, è stata sottoposta a sequestro in quanto già segnalata per indagini di polizia giudiziaria. da altre forze di polizia. I due uomini sono stati invece arrestati e rinchiusi nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto per mercoledì.