La banda della ruota bucata, pedinato dopo aver prelevato al bancomat e derubato del borsello

E' rimasto senza borsello e con l'auto ferma in attesa della riparazione del gommista. Ad essere raggirato dalla "banda della ruota bucata" un uomo residente in zona Porta di Roma, pedinato dopo aver prelevato denaro al bancomat e poi derubato da tre uomini con uno stratagemma. A raccontare a RomaToday quanto accadutogli giovedì mattina Alessandro C. vittima di una truffa fra le strade del III Municipio Montesacro.

"Sono uscito questa mattina per andare a fare la spesa al supermercato - racconta l'uomo al nostro giornale -. Ma avendo bisogno di contanti sono andato prima a prelevare del denaro ad un bancomat a Prati Fiscali". Ed è proprio qui che Alessandro è finito nel mirino della banda che, secondo il racconto della vittima, dopo averlo visto prendere il denaro al dispositivo Atm (ed aver in qualche modo carpito il codice PIN) lo ha seguito senza farsi notare a bordo di un'auto sino alla sua successiva tappa, un supermercato in via Teresa Boetti Valvassura, nella zona di Vigne Nuove.

"Ho parcheggiato l'auto e sono andato a fare spesa ad un primo supermercato - ricorda ancora Alessandro C. -. Una volta fatti i primi acquisti sono andati ad un secondo supermercato per comprare dei prodotti che hanno solo loro". Sempre pedinato dalla coppia di malintenzionati quando Alessandro è uscito dal secondo supermarket di via Gino Cervi, "una volta salito in auto sono stato avvicinato da un uomo con un accento straniero che mi ha detto che avevo la ruota anteriore sinistra a terra". A quel punto Alessandro è sceso dalla vettura per accertarsi dell'accaduto ed è caduto nella trappola della coppia di ladri. "Mentre l'uomo faceva finta di aiutarmi il complice ha aperto lo sportello lato passeggero e mi ha rubato il borsello con dentro il denaro appena prelevato, il telefono cellulare, il bancomat e la carta di credito".

Senza accorgersi di essere stato derubato, con la ruota bucata, Alessandro risale in auto mentre l'uomo che aveva fatto finta di aiutarlo si allontana repentinamente a bordo di una macchina con il motore già acceso con dentro due persone (l'autista ed il complice che lo aveva appena derubato con destrezza). "Una volta compreso che avevo la gomma bucata ho deciso di andare a farmela riparare dal mio gommista di fiducia in via della Bufalotta. Quando ho parcheggiato e sono andato a prendere il borsello per prendere il telefono cellulare mi sono reso conto di essere stato derubato ed ho capito che quell'uomo che mi aveva indicato di avere lo pneumatico bucato mi aveva seguito con i suoi complici per derubarmi".

Pensiero di Alessandro che ha poi trovato una ulteriore conferma quando "il gommista mi ha fatto vedere che la ruota bucata mi era stata squarciata con un coltello". Oltre al danno però l'uomo residente a Porta di Roma ha subito anche la beffa. "Ho chiamato subito la banca con il telefono del gommista per bloccare le carte ed ho scoperto che dieci minuti prima avevano fatto un acquisto di uno smartphone per quasi 1000 euro".

In attesa di sporgere denuncia alle forze dell'ordine Alessandro conclude: "Oltre ai mille euro che non mi ridarà nessuno sono rimasto senza patente, telefono cellulare, carte e documenti e mi sono dovuto far accompagnare dal gommista a prendere mio nipote a scuola. Spero che la mia testimonianza possa essere d'aiuto ad altri cittadini per metterli in guardia su questi ladri".