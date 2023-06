Smurano cassaforte in casa del padre, la figlia sorprende i ladri e viene spinta giù dalle scale

Tre professionisti. Guanti, passamontagna e una smerigliatrice. Entrati in un appartamento dalla porta senza lasciare segni di effrazione dopo aver messo a soqquadro l'abitazione hanno attaccato un frullino elettrico. Obiettivo? La cassaforte della casa, con i ladri riusciti poi ad aprirla. Un rumore sospetto, ma non atipico per quella casa popolare dove vive un uomo che è solito svolgere diversi lavori fai da te.

L'orario - sono le 20:00 di domenica sera - e il protrarsi del rumore dei lavori hanno però allarmato la figlia del proprietario di casa, che vive nello stesso palazzo dal papà. Una volta aperto il portoncino la donna si è trovata faccia a faccia con i topi d'appartamento che per darsi alla fuga non hanno esitato a farla cadere dalle scale. Il furto, tramutatosi in rapina, domenica scorsa in un complesso di case popolari di Tivoli, provincia nord est della Capitale.

Nel dettaglio la batteria di ladri ha scelto come obiettivo un appartamento al terzo piano di una palazzina di via dei Pini. Una zona densamente abitata, anche dalla figlia del proprietario di casa, che vive nell'abitazione al quarto piano sopra quella del papà, in quel momento fuori casa.

A tradire i ladri il rumore del frullino con il quale sono riusciti a smurare una cassaforte che si trovava nell'appartamento. Insospettita la figlia della vittima, una 53enne di Tivoli, non ha però fatto in tempo ad aprire casa che si è trovata davanti tre uomini vestiti di nero. In fuga la signora ha provato a fermarne uno che al fine di guadagnarsi la fuga l'ha spintonata facendola cadere dalle scale.

Scappato con oro, gioielli e soldi trovati in casa e nella cassaforte, la figlia del proprietario di casa è stata quindi trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli in codice giallo. In via dei Pini sono intervenuti i carabinieri della stazione, della compagnia e del nucleo investigativo della compagnia di Tivoli. Ascoltata la 53enne e il proprietario di casa, i militari dell'arma hanno cominciato da subito le indagini per risalire alla "banda del frullino"', riuscita al momento a far perdere le proprie tracce.