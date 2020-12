Rubano telefoni al centro commerciale, poi minacciano le guardie giurate con un coltello

Ladri armati di coltello a serramanico nel centro commerciale. Siamo a Porta di Roma dove nella giornata di venerdì gli agenti del III Distretto di Fidene Serpentara e della Sezione Volanti hanno proceduto all’arresto di due cittadini georgiani, rispettivamente di 30 e 40 anni.

In particolare i due ladri sono stati notati da personale di vigilanza di un negozio nell’atto di prelevare con forza due telefoni cellulari, aspettare per non destare sospetti e poi tornare infilandosi i telefoni sotto la giacca.

Oltrepassata la barriera antitaccheggio, uno dei due, per sottrarsi al controllo del personale di vigilanza ha estratto un coltello a serramanico occultato nella cintura dei pantaloni. Il successivo intervento di una pattuglia della Sezione Volanti, diretta da Marco Sangiovanni, allertata tramite segnalazione al 112, ha permesso di bloccare i due georgiani ed arrestarli per rapina.

Nello zaino di uno dei due gli agenti sono riusciti a recuperare una piccola pinza di colore blu utilizzata per tagliare il filo di plastica collegato ad uno dei due cellulari asportati. La pinza insieme al coltello sono stati sequestrati.