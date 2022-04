Presi i manolesta della pausa pranzo, stavano fuggendo in monopattino

In monopattino imperversavano nella zona a caccia di lavoratori da derubare e locali da svaligiare approfittando della pausa pranzo delle vittime. Quattro i colpi messi a segno nel volgere di pochi minuti fra la zona del Nomentano, piazza Bologna e San Lorenzo. Fatale per loro un portafogli rubato con destrezza in un bar bistrot della zona, con la polizia che li ha poi inseguiti e fermati a piazza Galeno dopo dopo aver messo a segno l'ultimo furto.

Ma andiamo con ordine. A mettere fine alle scorribande criminali del diabolico duo sono stati gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Porta Pia, diretto da Angelo Vitale, in servizio anti borseggio nell'area della stazione metro Policlinico. Proprio gli investigatori si sono infatti trovati davanti due ragazzi che scappavano a bordo di un monopattino su viale Regina Margherita. Inseguiti, i due sono poi stati fermati e trovati con portafogli, smartphone e pc, di dubbia provenienza.

Evasivi alla domanda di chi fossero gli oggetti trovati, ad aiutare i poliziotti ci ha poi pensato una delle vittime, che si stava recando in commissariato dopo essere stato derubato del portafogli in bar bistrot del Nomentano. Incuriosito dall'azione della polizia, gli agenti lo hanno riconosciuto dalla foto dei documenti presenti nel portafogli e gli hanno restituito il maltolto.

Recuperato il portafogli l'uomo, un 42enne residente nella Capitale, ha quindi sporto denuncia. Da qui la ricostruzione delle scorribande dei due ladri ritenuti colpevoli di almeno altri tre furti messi a segno poco prima: due cellulari - rubati a due vittime in un bar in zona piazza Bologna - e tre personal computer che erano spariti sempre nella mattinata di lunedì dal dipartimento di scienze anatomiche istologiche medico legali e dell'apparato locomotore della Sapienza che si trova in via Borrelli.

Fermati dalla polizia, i due sono stati identificati in due cittadini cubani di 30 anni. Il fermo è stato poi convalidato dall'autorità giudiziaria che ha disposto l'obbligo di firma ad Ostia - dove risulta residente - per uno dei due riconosciuto quale autore dei furti. Denunciato a piede libero per ricettazione il complice.

Un furto con destrezza, consumato rapidamente, come racconta a RomaToday il 42enne derubato al Nomentano. "Ero seduto in un locale in pausa pranzo - le parole dell'uomo - con la schiena ad un altro tavolo dove c'era un ragazzo che - a dire poi di una delle lavoratrici del locale - stava aspettando una ragazza. Quando mi sono alzato per andare a pagare mi sono reso conto di essere stato derubato ". Oramai rassegnato l'uomo, dopo aver bloccato le carte, si stava recando alla polizia per sporgere regolare denuncia quando a piazza Galeno ha trovato la polizia e il suo portafogli, dando anche un volto al ladro che ha agito alle sue spalle.