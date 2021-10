Ladri in tabaccheria: scassinano serranda e provano a scappare con i Gratta e Vinci

Armati di un grosso cacciavite ed altri arnesi atti allo scasso hanno aperto la saracinesca della tabaccheria ma sono stati messi in fuga prima dall'allarme antifurto e poi dall'arrivo dei carabinieri. Il tentato furto questa notte in zona Val Cannuta.

Nel dettaglio è stata una coppia ad entrare all'opera in un esercizio commerciale di via Bra. Aperta la serranda i due, nonostante fosse scattato l'allarme, sono entrati nella tabaccheria e sono usciti dal locale con uno scatolone all'interno del quale avevano messo Gratta e Vinci, profumi ed altri articoli trovati nel negozio.

Il rumore dell'antifurto nel cuore della notte ha però risvegliato alcuni residenti che hanno quindi richiesto l'intervento al 112. Sul posto è quindi intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia Roma San Pietro, una volta arrivata in via Bra i ladri si sono dileguati a piedi riuscendo al momento a far perdere le proprie tracce.

Avvisato il proprietario della tabaccheria gli investigatori hanno quindi svolto accertamenti all'interno del negozio a caccia di eventuali tracce lasciate dalla coppia di ladri.