Banda di ladri sfonda la serranda per rubare la cassaforte del supermercato

Sono scappati a mani vuote messi in fuga dai carabinieri. Il tentato colpo in un supermercato di Bracciano, in provincia di Roma. La segnalazione di un tentato furto a opera di ignoti al 112 nel cuore della notte. In via Braccianese Claudia, in località Rinascente, sono quindi intervenuti i militari dell’aliquota radiomobile della compagnia di Bracciano.

Una volta sul posto gli uomini dell'Arma hanno accertato che poco dopo la mezzanotte almeno 3 persone, travisate, dopo aver divelto una porta laterale del supermercato, hanno tentato di asportare la cassaforte custodita all'interno, senza tuttavia riuscire nel loro intento e dileguandosi a bordo di un’autovettura risultata rubata. I carabinieri hanno effettuato i rilievi sul posto e sono in corso l’estrapolazione dei filmati delle telecamere dell’esercizio commerciale.