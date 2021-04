Banda del supermercato in azione anche a Pasqua: ladri in fuga con 40mila euro

Non conosce sosta nemmeno in queste festività pasquali in zona rossa la cosiddetta banda del supermercato entrata in azione la notte fra sabato e domenica sul litorale. Nel mirino dei ladri il Carrefour di Nuova Florida, nel Comune di Ardea.

La ’spaccata’ si è consumata poco prima della mezzanotte di domenica in via Reggio Emilia. Arrivati nel piazzale del Carrefour i malviventi hanno usato un’auto come ariete, hanno distrutto la saracinesca dell’esercizio commerciale e poi hanno agganciato la cassaforte portandola via. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Anzio con la banda che aveva già fatto perdere le proprie tracce.

Ingente il bottino rubato dai ladri, circa 40mila euro. I militari dell’Arma hanno acquisito le immagini di videosorveglianza del supermercato e della zona a caccia di frame utili a risalire ai ladri.

La banda del supermercato a Roma e provincia

Banda del supermercato che continua ad imperversare a Roma e provincia nonostante i divieti imposti dal lockdown. Ultimo colpo tentato lo scorso mese di marzo al supermercato Pewex di via Grotta Perfetta, con la banda messa in fuga dall’allarme costretta a scappare a mani vuote. Prima di allora decine di colpi, alcuni dei quali con il gas acetilene ed ingenti danni ai supermercato prese di mira