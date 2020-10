Entrano nel supermercato per far esplodere la cassaforte, ma fuggono a mani vuote

Sono entrati in quattro da una finestra in un supermercato a La Rustica con l'intento di far esplodere la cassaforte e fuggire con il denaro. Ad intralciare i piani della banda i residenti della zona che hanno allertato la polizia non dando il tempo ai ladri di perpetrare il furto.

La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 3:00 della notte fra il 25 ed il 26 ottobre dal supemercato Emme Più di via Delia. Diverse le chiamata alla sala operativa che indicavano quattro uomini di origine africana essere entrati nell'esercizio commerciale da una finestra dello stesso.

Un furto rumoroso quello tentato dalla banda che non ha avuto il tempo di far saltare le cassa continua dell'esercizio commerciale. All'arrivo delle volanti in via Delia i poliziotti hanno trovato una Fiat 500 L aperta con all'interno del gas acetilene e le portiere aperte, risultata poi rubata. Della banda nessuna traccia, con i quattro ladri fuggiti a bordo di un'altra vettura.