Aventino: le suore in preghiera ed i ladri nel monastero, rubate le offerte per i bisognosi

Erano in preghiera quando i ladri sono entrati nel monastero. Ad accorgersi del furto è stata poi la madre badessa, una volta terminate le preghiere pomeridiane con le sue sorelle. Nel mirino di una banda è finito il convento di Sant'Antonio Abate all'Aventino dove i malviventi sono fuggiti con il denaro destinato dalle religiose alle persone più bisognose.

La denuncia alla polizia è stata fatta nella serata di martedì da parte delle religiose del Monastero delle Benedettine Camaldolesi di via di Santa Sabina. Intervenuti sul posto gli agenti del commissariato Celio di polizia hanno accertato come i ladri siano entrati nel convento dopo aver tagliato la grata in ferro di una finestra.

Una volta nel monastero i ladri si sono diretti nella camera della madre badessa dove hanno rubato circa 3mila euro, per poi far pardere le loro tracce.