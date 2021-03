Ladri al centro commerciale: forzano ingresso e scappano con oro e orologi della gioielleria

Ladri al centro commerciale Primavera. La banda è entrata all'opera nel cuore della notte "ripulendo" la gioielleria Stroili che si trova nella galleria commerciale di Villa De Sanctis.

La visita notturna intorno alle 3:00 della notte fra l'11 ed il 12 marzo. Scattato l'allarme collegato alla sala operativa della vigilanza del centro commerciale immediata è stata inoltrata la chiamata al 112 con l'arrivo sul posto nel volgere di breve dei Carabinieri della Stazione Roma Centocelle.

Proprio l'arrivo della 'gazzella' dei militari dell'Arma ha messo i bastoni fra le ruote alla banda costretta a fuggire velocemente con monili ed orologi preziosi il cui ammontare è ancora da quantificare.

Rinvenuti gli attrezzi da scasso usati per l'incursione notturna al centro commerciale di viale della Primavera, sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri del VI nucleo investigativo di via in Selci a caccia di tracce lasciate dalla banda. Acquisite inoltre le immagini video sia del centro commerciale che delle strade adiacenti. Sul caso indagano i carabinieri della Stazione di Centocelle e della Compagnia Roma Casilina.