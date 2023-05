Sdraio e ombrelloni a ruba: ladri allo stabilimento balneare

Ombrelloni, sdraio, lettini e sedie da regista. Questo quanto finito nel mirino di alcuni ladri messi in fuga prima dal proprietario dello stabilimento e poi dall'arrivo dei carabinieri. Il tentato furto nella notte a Santa Severa, frazione del comune di Santa Marinella, sul litorale nord della provincia di Roma.

I ladri - almeno due secondo i primi accertamenti - sono entrati in azione nel cuore della notte. Forzata la porta di un casotto dove erano contenute le attrezzature da spiaggia dello stabilimento "Le due Baie", i malviventi non sono però riusciti nel loro intento. All'arrivo dei carabinieri della stazione di Santa Severa in via Tanaro i ladri si erano già dileguati, ma a mani vuote.

Ascoltato il gestore dello stabilimento, elementi utili a identificare i ladri potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere di sicurezza della zona.