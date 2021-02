Tentata spaccata all’Elite di via Nomentana: banda del supermercato in fuga a mani vuote

Dalle esplosioni mediante l’utilizzo di gas acetilene alle spaccate. E’ entrata ancora una volta in azione nella notte la banda del supermercato, a caccia di casse continue e casseforti nei supermercati di Roma e provincia. Dopo il colpo messo a segno all’Eurospin di via Palombarese, a Marco Simone di Guidonia, con i soliti ignoti in fuga con circa 60mila euro, un altro furto è stato tentato intorno alle 2:00 al supermercato Elite che si trova a Sant’Alessandro, periferia nord est del Municipio Tiburtino.

Un copione già visto decine di volte quello provato dalla banda con tre uomini che hanno usato un furgone come ariete per spaccare la vetrata del supermercato che si trova su via Nomentana, angolo via Sant’Alessandro. Intrusione tentata da una strada secondaria, via Vilcari, a cui ha però assistito una guardia giurata che ha quindi allertato subito il 112.

All’arrivo degli agenti del commissariato San Basilio e delle volanti della banda non c’era più traccia, con i ladri scappati a mani vuote dopo aver comunque arrecato un ingente danno al supermercato.

Una banda inafferrabile quella dei supermercati, che si muovo in batterie di quattro, massimo cinque persone, utilizzando veloci vetture sportive in prossimità di grandi arterie stradali e superstrade. Decine i colpi messi a segno e tentati, a Roma e nei Comuni della sua provincia. Stanotte l'ultimo, poco distante dall'uscita 12 dell'A90, con la banda poi dileguatasi a bordo di una potente vettura sul Grande Raccordo Anulare.