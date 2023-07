Spaccata al Burger King: banda in fuga con poche centinaia di euro

Un'utilitaria per fare il lavoro pesante, un'auto sportiva per darsi alla fuga col malloppo, in questo caso di poche centinaia di euro. Migliaia sono invece gli euro di danni per chi subisce i loro blitz criminali. Ancora un colpo dell'imprendibile banda della spaccata. Nel mirino dei ladri un fast food. Usata una Fiat Panda come auto-ariete i criminali hanno preso il denaro contenuto nelle casse e si sono dati alla fuga.

Il furto si è consumato intorno alle 4.00 della notte di mercoledì al Burger King che si trova in via delle Genziane, nella zona industriale di Guidonia, fra le frazioni di Colle Fiorito e Castell'Arcione. La banda - composta da almeno cinque persone - è arrivata sul posto con due auto, l'utilitaria italiana e una Alfa Romeo. In retromarcia a bordo della Panda uno dei ladri ha spinto tutto l'acceleratore e si è lanciato contro la vetrata del Burger King, distruggendola. I complici hanno quindi rubato i soldi contenuti nelle casse, poco più di 300 euro, e poi sono saliti a bordo della Giulietta, scappata a tutta velocità.

Scattato l'allarme nella frazione del comune della provincia nord est della Capitale sono intervenuti gli agenti del commissariato di Tivoli e San Basilio di polizia. Cominciata una battura di ricerca della banda, i ladri, scappati verso la via Tiburtina, sono riusciti ancora una volta a dileguarsi. Risultata rubata la Fiat Panda, elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere di sicurezza della zona.