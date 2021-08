Cassia, ladri sorpresi a forzare la porta di un appartamento

Due lituani di 45 e 46 anni sono stati arrestati dai xarabinieri della Stazione di Prima Porta dopo averli sorpresi in via Barbarano Romano subito dopo aver forzato la porta di ingresso di un appartamento in cui si erano introdotti. I due sono stati intercettati nei pressi dell'appartamento a bordo di un'autovettura presa a noleggio. Gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida presso le aule di Piazzale Clodio.