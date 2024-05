Salgono sul treno, si fingono passeggeri e derubano pendolare di 500 euro

Sono saliti su un treno, si sono finti utenti e poi, dopo un cenno, hanno rubato uno zaino a un pendolare su un convoglio dell'alta velocità. È quanto successo alla stazione Termini, al binario 8. A ricostruire il fatto sono stati gli agenti della polfer.

I ladri, a bordo di una carrozza, avevano preso uno zaino per poi scendere velocemente dal treno, cercando di guadagnare una via di fuga. I due, di fatto, erano riusciti a rubare una playstation e una cassa acustica, per un valore totale di circa 490 euro. La merce rubata è stata restituita alla vittima.