Ladri alla scuola media: rubati i computer

Ladri alla scuola media dove sono stati rubati 20 personal computer dall'aula informatica e dalla segreteria. Ad accorgersi della visita notturna i collaboratori scolastici all'aperta del plesso, stamattina intorno alle 7:30. Da qui la richiesta d'intervento al 112 con l'arrivo sul posto degli agenti del commissariato San Giovanni. Ad essere preso di mira dai predoni il plesso Duca d'Aosta dell'istituto comprensivo Mastroianni.

Una visita purtroppo non nuovo al plesso scolastico di via Taranto che ha trovato il commento della presidente del consiglio d'istituto: "Questa notte si sono introdotti nuovamente i ladri nel plesso Duca D’Aosta hanno scassinato la porta di ferro del laboratorio di informatica e portato via tutti i computer, circa 23 portatili che sommati ai 13 del furto avvenuto qualche settimana fa sono un danno enorme per la scuola. Chiediamo quindi il supporto di tutti per appoggiare le iniziative che si intraprenderanno con le istituzioni e con gli enti competenti a garantire e migliorare i sistemi di sicurezza".