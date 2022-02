Ladri a scuola: entrano dalla finestra e saccheggiano i distributori automatici

Stavano andando in una scuola dove era appena stato segnalato un furto in atto. Una corsa terminata prima che i carabinieri arrivassero sul luogo indicato, con i militari che hanno notato due uomini scappare con fare sospetto a poche centinaia di metri dall'istituto scolastico Alcide De Gasperi, in zona Talenti. Sottoposti a controllo i due sono quindi stati trovati in possesso di monete per un valore di 180 euro oltre ad alcuni arnesi da scasso che nascondevano nello zaino. Portati in caserma gli uomini dell'arma sono quindi arrivati nella scuola dove era stato segnalata l'infrazione ed hanno accertato l'avvenuto furto, compiuto dalla coppia fermata poco prima.

La richiesta d'intervento al 112 è arrivata alle prime luci di domenica 20 febbraio da via Matteo Bandello, fra le zone di Montesacro Alto, Tufello e Talenti. Fermati i due ragazzi sospetti, i militari hanno accertato come i due, prima che provassero a far perdere le tracce, fossero entrati nell'istituto comprensivo che ospita le sezioni dell'infanzia, della primaria e della secondaria attraverso una finestra della scuola.

Una volta all'interno dell'istituto scolastico del III municipio Montesacro hanno quindi scassinato i distributori automatici presenti nella scuola. Rubate tutte le monete, la coppia si è poi data alla fuga ma è stata fermata dai carabinieri del comando provinciale di Roma poco distante dal luogo del furto.

Trovati con la refurtiva, i due sono stati identificati in un 28enne italiano ed in un 40enne straniero. Sottoposti a fermo i due sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria e giudicati con rito direttissimo.