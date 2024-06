La banda del furgone che ruba scooter e moto, fermati dopo inseguimento di 20 chilometri

Caricavano moto e scooter a bordo di un furgone. Motorini spariti in pochi secondi. Una banda, colta mentre rubata un Honda Sh a San Giovanni. Inseguiti dai carabinieri sono stati fermati a Tor Bella Monaca dopo un lungo inseguimento. Fermato un 39enne, i complici sono riusciti a scappare.

È stata una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri di Roma a sorprendere il furgone subito dopo aver caricato uno scooter in via Taranto nel corso della notte. Intimato l'alt, alla vista della "gazzella" il conducente dell'autocarro ha premuto l'acceleratore scappando a tutta velocità. Da qui l'inseguimento, una pericolosa fuga andata avanti per oltre 20 chilometri.

Braccati dai militari dell'Arma il furgone è stato bloccato a largo Ferruccio Mengaroni, nella periferia est della Capitale. All'interno solamente una persona - uno straniero di 39 anni - che al fine di guadagnarsi la fuga si è scagliato conto i carabinieri ferendoli. Bloccato non senza difficoltà è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, rapina impropria e ricettazione. Risultato rubato il furgone utilizzato per la razzia, non si esclude che il 39enne e i suoi complici possano aver messo altri furti in città con le medesime modalità.