Ladri al Santa Maria della Pietà: aprono cassaforte e scappano con soldi e bancomat dei pazienti

Colpo gobbo all'ex ospedale Santa Maria della Pietà, oggi poliambulatorio della Asl Roma 1. Un colpo studiato a tavolino con i ladri che dopo aver aperto una cassaforte sono scappati con soldi, medicine e bancomat di alcuni pazienti dell'ex manicomio di Monte Mario per decine di migliaia di euro.

La richiesta d'intervento al 112 è arrivata poco dopo le 5:00 di martedì 7 maggio. Sul posto gli agenti del distretto Primavalle di polizia hanno accertato l'avvenuto furto. Ignoti sono infatti entrati in una stanza che si trova nel padiglione 9 del reparto di psichiatria dove è presente una cassaforte dove vengono conservati i beni dei pazienti del Santa Maria della Pietà.

Aperta la cassa blindata hanno rubato denaro in contante per oltre 11mila euro, 6 carte carburante, delle PostePay e alcuni medicinali, il cui valore non è stato ancora quantificato. Poi si sono dati alla fuga. Sul caso indagano gli investigatori del commissariato di via Luigi Maglione.