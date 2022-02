La banda che sfonda il solaio e svaligia la sala slot

Banda del buco all'opera in sala slot. Il colpo è stato messo a segno al bar La Roulette a Villa Adriana, nel comune di Tivoli. Rubato il denaro trovato nel locale i ladri sono poi riusciti a far perdere le proprie tracce.

Il colpo della banda la notte fra domenica e lunedì nel bar/sala slot che si trova fra via Lago di Albano e la via Maremmana Inferiore, nella zona industriale del comune della provincia nord est della Capitale, poco distante dal casello autostradale di Villa Adriana. In particolare i ladri sono riusciti ad entrare nei locali dopo aver praticato un foro dal solaio.

Una volta nell'esercizio commerciale i malviventi hanno quindi forzato e rubato i soldi contenuti nelle macchinette slot, in quelle cambia monete ed il fondo cassa. Poi sono riusciti dal buco praticato sul solaio ed hanno fatto perdere le proprie tracce. A chiamare il 112 il titolare del locale, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tivoli. Acquisite le immagini di videosorveglianza de La Roulette, il bottino non è stato ancora quantificato.

Tentato furto a Villanova di Guidonia

Sempre la stessa notte, intorno alle 2:00, un altro furto è stato tentato poco distante dalla sala slot poi visitata dalla banda. Nel mirino di una coppia (un uomo ed una donna), era infatti finita la serranda della pizzeria I 2 moschettieri, sempre sulla via Maremmana Inferiore ma a Villanova, nel comune di Guidonia Montecelio. Segnalati i due ladri tentare di forzare la saracinesca i due sono però scappati senza riuscire nelle loro intenzioni prima dell'arrivo degli agenti del commissariato di polizia di Tivoli.