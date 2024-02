Banda spacca vetrata a bastonate e scappa con la cassaforte della sala scommesse

In fuga con il bottino. La banda è entrata all'opera stanotte in zona Cornelia. Nel mirino un centro scommesse. Spaccata la vetrata con un "piede di porco", i ladri si sono dileguati per le strade del municipio Aurelio.

L'allarme al 112 è scattato dal centro Sisal Wincity di circonvallazione Cornelia dove la banda, armata di levachiodi, dopo essersi aperta un varco nel locale, ha rubato una cassaforte e un cambia monete, poi la fuga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Madonna del Riposo che indagano sull'accaduto. Acquisite le immagini video della zona a caccia di elementi utili a risalire alla banda.