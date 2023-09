Forzano la saracinesca della sala bingo e provano a scappare con la cassaforte

Hanno forzato la saracinesca della sala bingo: obiettivo la cassaforte della sala slot e videolottery. A mettere i bastoni fra le ruote della banda i carabinieri, che li hanno messi in fuga prima di poter mettere a segno il furto con i ladri costretti ad abbandonare n strada la cassetta di sicurezza contenente il denaro contante. Succede alla Magliana, dove i militari dell'arma sono intervenuti dopo la richiesta d'intervento al 112.

La banda è entrata all'opera intorno alle 4:30 della notte fra domenica e lunedì 11 settembre. Allertato il numero unico per le emergenza al civico 279 di via della Magliana sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che hanno messo in fuga i ladri, che al fine di guadagnarsi la fuga hanno danneggiato una recinzione e una cancellata. Poi la fuga a bordo di un'auto.

Accertato l'avvenuto furto, gli uomini dell'Arma si sono messi a caccia della banda, riuscita al momento a far perdere le proprie tracce. Ritrovata la cassaforte, riconsegnata al gestore della sala bingo, elementi utili alle investigazioni potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere di sicurezza della zona.