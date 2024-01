Colpo grosso ai Parioli: banda ruba Rolex e Patek Phillipe per centinaia di migliaia di euro

Colpo grosso ai Parioli. Una banda ha rubato orologi di lusso e denaro contante per un valore di centinaia di migliaia di euro. Il furto in un ufficio di compravendita di orologi di prestigio nel cuore del quartiere della Roma Bene. A scoprire l'amara visita il titolare nel pomeriggio di ieri.

Sono stati gli agenti del commissariato Salario di polizia a intervenire intorno alle 14:00 del 8 gennaio nei locali che si trovano in via Paolo Frisi. Tagliata una grata e aperto un armadio blindato la banda ha rubato 10 Rolex, altrettanti Patek Phillipe e circa 30mila euro in contanti. Con l'ingente bottino i ladri hanno poi fatto perdere le proprie tracce.

Accertato l'avvenuto furto, in via Frisi hanno svolto i rilevi gli investigatori della polizia scientifica. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato Villa Glori di polizia.