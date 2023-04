Ladri d'appartamento sul terrazzo del palazzo, svaligiate due case

Sono stati i vicini di casa a notare degli strani movimenti sul terrazzo di una palazzina al Quartiere Africano. Sono da poco passate le 6.00 del mattino quando al 112, il numero unico per le emergenze, arriva la segnalazione di un cittadino che aveva notato due loschi figuri sul tetto di un immobile.

La sala operativa della questura di Roma ha inviato subito 2 macchine: un equipaggio del commissariato Vescovio e uno del distretto Salario Parioli. I poliziotti, coordinandosi alla perfezione, si sono divisi i compiti coprendo così tutte le possibili vie di fuga. La strategia si è rivelata fruttuosa e sono stati fermati 2 uomini nativi della Georgia, un 34enne e un 39enne, mentre cercavano di lasciare il palazzo: il primo aveva in tasca un grimaldello mentre l’altro i guanti e un cacciavite.

Dopo gli accertamenti del caso è emerso che 2 appartamenti erano stati appena svaligiati in via Tripolitania. I 2 georgiani sono stati arrestati perché gravemente indiziati del reato di furto in abitazione. Il giorno seguente la procura di Roma ha chiesto e ottenuto, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale, la convalida dell’operato della polizia di Stato e la misura della custodia cautelare in carcere per entrambi.