Quartiere Trieste: ladri a caccia di pneumatici da rubare

Potrebbero essere i ladri che, nell'ultimo periodo, hanno fatto piangere diversi automobilisti facendogli trovare, quando andava bene, le vetture su mattoni e foratini se non direttamente con il ferodo sull’asfalto. Sono stati fermati mentre si aggiravano nella notte vicino le auto in sosta del quartiere Trieste due uomini, sorpresi dai carabinieri con il perfetto kit dei predoni gommisti. Ad essere denunciati due giovani 24enni.

I fatti nel cuore della notte, dopo che i militari del nucleo operativo della compagnia Parioli, in servizio di controllo della zona, hanno notato due giovani aggirarsi in via Sant'Angela Merici con degli zaini in spalla. Una coppia che non è passata inosservata con i carabinieri che hanno quindi deciso di procedere ad un controllo.

Identificati per due cittadini moldavi, entrambi di 24 anni, alla domanda su cosa facessero di notte per le strade del quartiere del II municipio non hanno saputo fornire valide giustificazioni. Perquisiti i carabinieri hanno poi accertato le loro intenzioni. Nei loro zaini sono infatti state trovate e sequestrate brucole, dadi e chiavi a bussola di diverse misure ed un trapano elettrico.

Informata l'autorità giudiziaria i due sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.