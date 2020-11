Ladri a casa di Fonseca, rubati tre Rolex del valore di 100mila euro

Era con la squadra in attesa del fischio d'inizo del match fra As Roma e Cska Sofia quando i ladri gli sono entrati in casa. A subire un furto nella propria abitazione il tecnico portoghese dei giallorossi Paulo Fonseca a cui sono stati rubati tre orologi Rolex per un valore di circa 100mila euro.

A denunciare il furto subito alla polizia nella sua abitazione a Monteverde lo stesso tecnico lusitanto nella mattinata di sabato 31 ottobre. Arrivati sul posto gli agenti del Commissariato Monteverde hanno accertato come i ladri siano entrati nella casa da una porta finestra dopo aver danneggiato la recinzione esterna del giardino. Una volta nell'abitazione il furto dei tre preziosi orologi.

Ladri a casa di Correa

Il furto a casa di mister Fonseca segue di una settimana un'altra 'sgradita' visita subita dal giocatore della Lazio Joaquin Correa. Anche in quel caso i ladri hanno agito mentre l'attaccante biancoceleste era impegnato con la squadra nel match giocato allo stadio Olimpico vinto per 2 a 1 contro il Bologna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad essere presa di mira l'abitazione a Roma nord del giocatore con i ladri fuggiti con 7mila euro in contanti, gioielli e orologi di lusso. 'El Tucu' aveva denunciato il fatto su Instagram con una storia poi rimossa dal suo profilo: "A quel codardo che è venuto a rubarmi a casa mentre ero alla partita, codardo, entra e ruba quando sono dentro… Vi aspetto! Pezzi di m…".