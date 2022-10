Ladri troppo rumorosi, infrangono la vetrina e svegliano i residenti

Due ladri troppo rumorosi. Il rumore di vetri infranto nella notte che ha risvegliato alcuni residenti. Questo quanto ha incastrato una coppia di malviventi, sorpresi dai carabinieri ancora all'interno del negozio che avevano deciso di svaligiare. Nel mirino dei due una pasticceria a Guidonia centro, nella provincia nord est della Capitale.

L'uomo e la donna, italiani di origine rom già gravati da precedenti specifici, hanno preso di mira la notte di sabato scorso la pasticceria Ferrari in via Numa Pompilio con l'intento di rubare il fondo cassa. Divelta la serranda ed infranta la vetrina interna, il rumore ha attirato l'attenzione di un passante e degli abitanti della zona. Da qui la richiesta d'intervento al 112. Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Tivoli che hanno bloccato la coppia in flagranza di reato, ancora all'interno del negozio.

Identificati in un uomo ed una donna rispettivamente di 43 e 42 anni, residenti al campo rom di via Togliatti all'Albuccione di Guidonia, i due sono stati arrestati per furto aggravato. Giudicati con rito direttissimo l'autorità giudiziaria di Tivoli ha convalidato il fermo disponendo per i due gli arresti domiciliari.