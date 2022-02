I ladri che rubano le offerte e spruzzano lo spray al peperoncino contro il parroco

Sorpresi dal parroco a rubare in chiesa lo hanno aggredito e si sono guadagnati la fuga spruzzandogli contro dello spray urticante, poi hanno utilizzato lo stesso metodo contro un carabiniere libero dal servizio ed il figlio del militare, intervenuti dopo la richiesta d'aiuto del religioso. L'aggressione a scopo di rapina alla parrocchia di Villa Adriana, nel comune di Tivoli.

Nello specifico i tre ladri sono entrati nella canonica della comunità parrocchiale San Silvestro Papa di via di Villa Adriana domenica mattina. Trovati dal parroco mentre cercavano di forzare una cassetta di sicurezza, lo stesso ha provato a metterli in fuga ma è stato aggredito. Poi i ladri gli hanno spruzzato contro dello spray urticante accecandolo.

In quel momento si trovava a passare a piedi sulla via che collega la Tiburtina alla villa di Adriano imperatore un carabiniere libero dal servizio. In compagnia del figlio il militare, udite le grida d'aiuto del prelato, è intervenuto e si è trovato davanti i tre ladri in fuga.

Qualificatosi come appartenente all'arma ha provato a fermarli ma è stato a sua volta aggredito. Accecato dallo spray al peperoncino uno dei ladri lo ha quindi colpito al capo con la stessa bomboletta, riuscendo così a scappare con i complici.

Sporta denuncia al 112 sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tivoli che hanno cominciato da subito le ricerche dei tre ladri, al momento senza esito.