La banda del frullino, l'allarme corre sui social. Sei minuti per entrare e svaligiare la villa

Meno di dieci minuti, sei per la precisione. Questo il tempo necessario ai ladri per aprire un'inferriata con una smerigliatrice, entrare nella villa finita nel mirino e svaligiarla. Un furto lampo, messo a segno nel cuore della notte, approfittando delle vacanze dei proprietari e della casa vuota. A rendere pubbliche le immagini il proprietario, dopo aver visto una coppia di ladri entrare nella sua abitazione di Parco Azzurro, nella zona di Colleverde di Guidonia, sul proprio smartphone.

A parlare da solo è il video del blitz dei ladri reso pubblico dalla vittima sulla pagina facebook Marcosimoneonline, community social del quartiere del comune della provincia nord est della Capitale. Un video di poco più di due minuti (esattamente 2:11), ripreso all'1:44 della notte del 17 agosto. Immagini nitide, dove si vedono due uomini - vestiti di nero, guanti, passamontagna e torce elettriche in bocca - entrare nel giardino di un'abitazione di via Pedica delle Ginestre, strada senza uscita da cui si accede dalla via Palombarese.

I due uomini, armati di frullino, aprono l'inferriata al piano terra, dopo essersi creati lo spazio e aver tolto uno stendino per i panni. Scintille e rumori di ferro, pochi secondi, sufficienti ad aprirsi un varco con uno dei due topi d'appartamento che poi sgattaiola nella casa, aprendo presumibilmente la porta al complice che si vede allontanarsi dal giardino ripreso dalle telecamere di sicurezza.

Un furto lampo dunque, che ha riacceso l'allarme sui furti nel quadrante nord est della Capitale. A spiegare nel dettaglio il modus operandi lo stesso proprietario di casa, con il video reso pubblico su Marcosimoneonline: "Il furto si è verificato il 17 agosto. Sono entrati provando prima a forzare la persiana blindata intorno alle 00:15. Scattato l’allarme, hanno aspettato due ore e mezza (probabilmente per vedere se arrivasse qualcuno) prima di riprovare sulla stessa persiana. Per poi passare alla grata, dove in due minuti hanno tagliato la grata, spaccato il vetro e sono stati 3 minuti dentro casa. Al sesto minuto sono andati via. All’ottavo minuto sono arrivati i carabinieri che ho chiamato mentre vedevo le immagini delle telecamere in diretta. I carabinieri non li hanno presi, sono arrivati 2 minuti dopo".