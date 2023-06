Spaccano vetrina dei Panizzeri con una Fiat Punto, ladri in fuga con l'incasso

La banda della spaccata torna all'opera. Due colpi, uno tentato l'altro riuscito. Ad accomunare le scorribande criminali dei predoni la vettura usata come auto-ariete, in entrambi i casi una Fiat Punto rubata poco prima. I furti nella notte, prima ai Panizzeri a Porta di Roma e poi in una gioielleria al Quartiere Africano.

Spaccata ai Panizzeri

La prima richiesta d'intervento al 112 poco prima delle 2.00 della notte da via Carlo Ludovico Bragaglia, nel III municipio Montesacro. Qui la banda, dopo essersi aperta un varco con la vettura spaccando due delle vetrate della paninoteca-pizzeria, ha rubato la cassetta di sicurezza contenente gli incassi, con la refurtiva ancora da quantificare. Abbandonata la Punto, trovata sul posto, la banda si è poi data alla fuga a bordo di un altro veicolo. Sul posto per accertare l'accaduto sono intervenuti i carabinieri della stazione Nuovo Salario.

Tentata spaccata in gioielleria

Poco dopo è arrivata una seconda richiesta d'intervento al 112, da via Filippo Marchetti, nel vicino Quartiere Africano. Intervenuti sul posto i militari dell'arma della stazione Parioli hanno accertato la tentata spaccata in una giollerie del quartiere del II municipio. Sul luogo del furto l'auto usata come ariete, come nel caso dei Panizzeri una Fiat Punto risultata rubata poco prima.

La banda della spaccata

Due colpi in poche ore per la banda della spaccata, che dopo essere sparita dalle pagine delle cronache cittadine in seguito a decine di furti messi a segno, è tornata a lavoro, e ancora una volta i ladri sono riusciti a far perdere le proprie tracce.