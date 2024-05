Ladri rubano attrezzature nell'ex palestra confiscata

Sorpresi in flagranza di reato mentre rubavano le attrezzature sportive nell'ex palestra Heaven, a Villaggio Falcone-Colle degli Abeti, nella zona della vecchia Ponte di Nona. Una banda, poi arrestata dalla polizia.

I tre ladri, due uomini e una donna, sono entrati all'opera nel pomeriggio di giovedì. Arrivati con un furgone bianco davanti ai locali di via Don Primo Mazzolari la loro presenza - e il rumore del loro "lavoro" - non è passato inosservato ad alcuni cittadini che hanno richiesto l'intervento al 112.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del VI distretto Casilino che hanno trovato i predoni mentre caricavano la refurtiva sull'autocarro lasciato con il motore acceso davanti all'ex palestra. Accompagnati negli uffici di polizia di Torre Maura sono stati identificati in tre rom - due uomini di 45 e 39 anni e una donna di 38 - e arrestati per furto aggravato.

Sequestrata sia la refurtiva che il furgone i tre sono stati messi a disposizione della magistratura.

Confiscate e preda di atti vandalici, l'ex centro sportivo di Villaggio Falcone, nella zona ‘vecchia’ di Ponte di Nona, è un ex punto verde qualità poi divenuto palestra. Confiscato alla criminalità la sua gestione è attualmente in capo al Dipartimento Patrimonio del Comune di Roma in attesa di essere affidata al municipio VI delle Torri.