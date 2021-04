Ovs nel mirino dei ladri: due furti in due negozi della catena commerciale

Due i predoni arrestati dalla polizia in flagranza di reato a Roma Nord ed in zona San Paolo

Via Leonardo Da Vinci 349 (foto google)

Due arresti nel volgere di 24 ore uno a San Paolo e l'altro a Roma Nord. Nel mirino dei ladri due negozi dell'Ovs, il primo in via Leonardo Da Vinci il secondo su corso di Francia. A scovare i due predoni in flagranza di reato la polizia di Stato.

Ladra all'Ovs di San Paolo

Ma andiamo per ordine di tempo. Nel caso del negozio della catena commerciale dell'VIII Municipio sono stati gli agenti del Commissariato Colombo ad arrestare in flagranza di reato una cittadina italiana di 30 anni intorno alle 15:30 dello scorso martedì. La ragazza è stata sorpresa, all’interno dell'Ovs dall’addetto alla vigilanza mentre si aggirava con fare sospetto in varie aree del punto vendita.

La donna è stata fermata all’esterno della barriera casse ed è stata trovata in possesso, all’interno di due borse a tracolla, di 49 capi d’abbigliamento per un valore commerciale di circa 780 euro. La stessa inoltre, si è resa responsabile del reato di falsa attestazione sulla propria identità personale. Fornendo le generalità della sorella, ha tentato di nascondere il divieto di dimora nel comune di Roma disposto dal Questore nei suoi confronti, per 3 anni.

A seguito dell’arresto, è stato disposto nei suoi confronti la misura coercitiva dell’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.

Ladro all'Ovs di corso di Francia

Poco più di 24 ore dopo, intorno alle 18:30 di mercoledì sono invece stati gli agenti del XV Distretto Ponte Milvio, del Commissariato Flaminio e della Sezione Volanti ad arrestare per furto aggravato in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale un cittadino romano di 32 anni.

L’uomo aiutato dalla nipote minore, ha asportato da un esercizio commerciale capi di abbigliamento, danneggiando l’antitaccheggio. Una volta giunti sul posto, il vigilante ha indicato agli agenti l’uomo che stava scappando divincolandosi tra le auto che percorrevano la carreggiata e scavalcando lo spartitraffico.

Una volta raggiunto, è stato bloccato e la merce, per un valore complessivo di 128 euro è stata riconsegnata al titolare. La minore è stata riaffidata al padre.