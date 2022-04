Auto a noleggio e borse schermate: così una coppia rubava occhiali e profumi

Un'auto a noleggio e due borse schermate. Così una coppia di ladri ha fatto sparire occhiali, creme, profumi e denaro da diverse attività commerciali a Velletri e Lariano, ai Castelli Romani. Ad incastrarli le immagini video di un ottico che produce e vende occhiali da sole e da vista. Individuata la vettura usata per le loro scorribande criminali gli investigatori hanno atteso che andassero a riconsegnarla per poi bloccarli e trovarli con la refurtiva.

Le indagini dei poliziotti del commissariato di Velletri erano cominciate lo scorso 2 di aprile quando una coppia fece sparire da Ottica Visual Express decine di montature e lenti da vista. Gli agenti hanno quindi cominciato le indagini riuscendo ad individuare un uomo ed una donna, entrambi sudamericani, mentre rubavano utilizzando delle borse schermate per beffare i dispositivi anti taccheggio.

A mettere gli investigatori sulle loro tracce l'auto usata dalla coppia, risultata poi essere noleggiata. Da qui l'attesa, con i poliziotti che nella giornata di lunedì 11 aprile li hanno aspettati al varco. Sottoposti a controllo i poliziotti hanno quindi trovato e sequestrato la refurtiva, con ancora applicato il dispositivo anti itaccheggio, due borse schermate e 1000 euro in contanti. I due, indentificati in una donna ed un uomo peruviani, sono stati denunciati in stato di libertà.