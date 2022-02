Il negozio è vuoto e abbandonato, ma i ladri lo svaligiano

Quel furgone sospetto che da giorni passava su quel tratto di strada non è passato inosservato ai residenti della zona. Una giusta intuizione quella degli abitanti di Tor Sapienza che ha permesso ai carabinieri di fermare in flagranza di reato due ladri che stavano finendo di svaligiare un'attività commerciale in disuso. Ad essere portati via dai militari dell'arma due predoni.

La richiesta d'intervento al 112 nel pomeriggio di domenica per un furgone sospetto parcheggiato fra viale Giorgio Morandi e via Carlo Carrà, in prossimità di un esercizio commerciale in disuso da anni. Da qui l'intervento dei carabinieri della stazione Roma Tor Sapienza.

Individuato il furgone sospetto i carabinieri hanno quindi trovato due uomini che stavano svaligiando quanto trovato in un locale seminterrato del quartiere della periferia est della Capitale. Fermati con 40 chili di rame, una lavastavoglie, una lavatrice ed altre attrezzature da lavoro i due sono stati quindi fermati.

Accompagnati in caserma sono stati identificati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria: per loro l'accusa è furto aggravato in concorso.