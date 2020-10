Colpo grosso a Mostacciano: ladri aprono cassaforte e fuggono con una collezione di preziosi orologi

Colpo grosso a Mostacciano dove una banda di ladri è entrata in un appartamento e dopo aver aperto una cassaforte ha rubato una collezione di preziosi orologi. Il furto è stato messo a segno nel pomeriggio di giovedì in un'abitazione di via Domenico Jachino.

A chiamare la polizia è stato il proprietario dell'appartamento, un collezionista di orologi, intorno alle 17:00 del 22 ottobre. Intervenuti sul posto gli agenti hanno accertato l'avvenuto furto. In particolare i ladri, dopo essere riusciti ad entrare nell'abitazione, hanno aperto la cassaforte con una fiamma ossirdrica per poi fuggire con tutta la collezione di orologi.

Con il bottino in via di quantificazione, ascoltato il proprietario di casa, sul caso indagano gli agenti del Commissariato Spinaceto di polizia.