Forzano saracinesca e tentano furto nel negozio, coppia di ladri in manette

Ladri alla Montagnola. I due, sono stati colti in flagranza mentre, dopo aver forzato una saracinesca di un locale di via Guido de Ruggiero, stavano tentando di rubare all’interno. Al sopraggiungere dei poliziotti i due malviventi hanno tentato la fuga abbandonando in strada 3 cacciaviti e due scalpelli, recuperati e sequestrati dagli agenti. Sequestrata l’autovettura utilizzata per arrivare sul posto. Identificati in due cittadini italiani di 25 e 27 anni, i due sono poi stati arrestati.

Ladro nelle cantine condominali

Dalla Montagnola a Primavalle sono poi stati gli agenti delle Volanti a sorprendere un giovane ladro mentre tentava di forzare le serrature di alcune cantine in via Decio Azzolino. Venti anni, romano, è stato arrestato per tentato furto aggravato.

Ladri a Montespaccato

Sempre la Polizia, a Montespaccato, ha bloccato due ladri dopo che avevano asportato merce da un supermercato per un valore di 185 euro, in via dell’Acquafredda. All’esito degli accertamenti, uno è stato denunciato, l’altro, un 34enne di origine romene, è stato arrestato. Messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria entrambi dovranno rispondere di furto aggravato.