Rubano portafogli ad una cliente del fast food, poi utilizzano il bancomat per comprare bevande

A mettere i carabinieri sulle loro tracce è stato un sms arrivato al cellulare della cliente a cui avevano appena rubato il portafogli in un fast food. Così i militari hanno incastrato cinque giovani ladri restituendo il maltolto alla vittima.

In particolare i 5 minorenni (tutti tra i 15 e 17 anni) hanno rubato ad una ignara cliente di un noto fast food di Monterotondo il portafogli. Poi hanno utilizzato la carta di credito ed il bancomat rubati all'interno di un altro esercizio commerciale dove hanno consumato bevande.

Non hanno però fatto i conti né con il sistema di notifica via sms della banca sugli acquisti effettuati, né della vicinanza della pattuglia dei carabinieri impegnati in un servizio coordinato del territorio, così quando la signora derubata ha ricevuto il messaggio della banca sul suo telefonino ha subito allertato i militari tramite il 112 ed i giovani sono stati subito individuati e fermati nei pressi dell’esercizio dove avevano fraudolentemente utilizzato la carta di credito.

Denunciati tutti alla procura dei minori di Roma, sono stati poi affidati ai genitori.