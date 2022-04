Bici rubata ed il kit dei ladri meccanici nel furgone, fratelli fermati con le mani ancora sporche di grasso

Quando li hanno fermati avevano ancora le mani sporche di nero e grasso. Nel furgone, oltre ad una costosa bici elettrica presumibilmente rubata, anche il kit dei perfetti ladri meccanici: chiavi a bussola, brugole e pinze. Ad intercettare due uomini, poi risultati essere fratelli, i carabinieri, che li hanno sorpresi mentre si aggiravano con fare sospetto la notte del 14 aprile nel quartiere Africano.

Sono stati i militari della stazione Roma viale Libia impegnati nei controlli del territorio, nella notte fra mercoledì e giovedì, a fermare due fratelli romeni di 26 e 34 anni, entrambi senza fissa dimora e già noti ai militari, mentre viaggiavano a bordo di un furgone su via Homs.

Non sapendo fornire motivazioni valide sulla loro presenza in zona, i militari hanno proceduto ad un controllo di iniziativa ed a seguito della perquisizione veicolare sono stati trovati in possesso di un martello, 14 chiavi combinate per bulloni, 4 cacciaviti di grosse dimensioni, 8 chiavi a brugola, 3 pinze e una torcia frontale, del cui possesso non hanno fornito motivazioni valide.

Inoltre non hanno saputo giustificare nemmeno il possesso di una bicicletta elettrica con catena di sicurezza, priva di lucchetto, con i militari che hanno diffuso la foto per permettere all'eventuale vittima del furto della due ruote di poterla recuperare. Sequestrato il materiale e denunciati i due fratelli, i carabinieri della compagnia Roma Parioli proseguono le indagini senza escludere che i due possano essere coinvolti in una serie di furti avvenuti nelle ultime settimane fra le zone del quartiere Africano ed il confinante territorio del III municipio Montesacro.

Quadrante nord est della Capitale dove al centro dell'interesse dei predoni sono finiti, oltre a bici e monopattini elettrici, anche marmitte e soprattutto pneumatici di Smart. Proprio la notte del 13 aprile furono tre le Smart a cui sparirono tutti gli pneumatici, una che si trovava in sosta in via Vittorio Mezzogiorno, a due passi dall'ingresso della scuola primaria Marco Simoncelli al Parco delle Sabine, ed altre due city car in via Giacomo Coppola di Musitani, al Nuovo Salario.

Saranno ora gli elementi investigativi raccolti dai carabinieri della compagnia Roma Parioli, diretti dal capitano Alessandro De Venezia, ad accertare un eventuale collegamento fra il kit del ladro meccanico sequestrato ai due fratelli ed i furti che hanno interessato in questo 2022 i quartiere dei municipi II e III.