Colpo grosso al McDonald's: ladri in fuga con le casseforti del fast food

La banda ha manomesso il sistema di videosorveglianza. Il furto al ristorante che si trova sulla via Nomentana

Colpo grosso al McDonald's dove una banda di ladri ha rubato due casseforti ed il denaro contenuto nelle stesse. Il furto è stato messo a segno al fast food che si trova sulla via Nomentana, all'altezza dello svincolo 12 del Grande Raccordo Anualare. Ad accorgersi della sgradita visita i dipendenti della nota catena di ristoranti, alla riapertura la mattina di giovedì.

A mettere a segno il colpo una banda, entrata in azione la notte del 28 gennaio. Dopo essere riusciti ad entrare nei locali del Mc, i ladri hanno asportato due casseforti dalla loro sede mediante l'utilizzo di una fiamma ossidrica. Con dentro circa 15mila euro in contanti, i malviventi hanno inoltre manomesso l'impianto di videosorveglianza scappando con le telecamere del fast food.

Giovedì mattina intorno alle 7:30 la scoperta del furto. Richiesto l'intervento della polizia sul posto è intervenuta una volante e gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara che indagano sull'accaduto. In via Nomentana 1141 è quindi intervenuta la polizia scientifica, a caccia di elementi utili di eventuali tracce lasciate dalla banda. Ritrovata poco distante dal luogo del furto una radio, un walkie talkie, presumibilmente utilizzato dalla banda per comunicare fra i vari loro nel corso del furto e segnalare l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine.