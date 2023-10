Mazzetta da muratore per spaccare la vetrata del bar ricevitoria, ma il colpo fallisce

Ancora un colpo fallito. Come alla Montagnola prima e a San Cesaro poi un tentato furto sventato prima dal sistema d'allarme e poi dall'arrivo della polizia. Armati di una mazzetta da muratore i ladri hanno infatti spaccato la vetrata di un bar ricevitoria dei Castelli Romani, ma come accaduto già in passato, la banda è scappata a mani vuote.

L'allerta è scattato nel cuore della notte - intorno alle 3:00 - da una tavola calda di via Olivella, ad Albano Laziale. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato dei Castelli Romani che hanno accertato l'avvenuta spaccata della vetrina del negozio. Della banda nessuna traccia, con i ladri scappati senza essere riusciti a rubare nulla. Acquisite le immagini video della zona, che potrebbero aver ripreso i ladri all'opera.

Vetrine spaccate con la mazzetta da muratore

Un colpo fallito, che segue a stretto giro altri due tentativi di furti falliti. Ad accomunare i tre casi - tentati prima di Albano in due banche alla Montagnola e a San Cesareo, l'utilizzo delle mazzette da muratore per aprirsi un varco nel locale. Ma se in questi ultimi tre casi i malviventi sono stati costretti a scappare senza denaro, a farne le spese erano stati altri commercianti. Talenti, Colli Albani, Axa-Infernetto e Valle Aurelia le zone colpite con la banda che - lo scorso mese di giugno - mise a segno sei furti in meno di 48 ore.