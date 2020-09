Frullino a batteria e cacciaviti, in manette la banda delle fototessere

Erano specializzati nel rubare il denaro alle macchinette per le fototessere. I due, una coppia di romani, lui di 45 anni, lei di 34 anni, entrambi con precedenti, sono stati sorpresi nella notte dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma dopo essersi impossessati del denaro contenuto nella cassa di una cabina self-service per le fototessere, posizionata su via Collatina, dopo averne smontato un pannello metallico.

Di fondamentale importanza è stata la segnalazione fatta da un cittadino al 112 in cui segnalava rumori e persone sospetti provenienti dalla cabina in strada.

Dopo aver fermato i ladri, i Carabinieri hanno perquisito il loro veicolo trovando nell’abitacolo e nel portabagagli una sfilza di arnesi per lo scasso, tra cui un frullino a batteria, vari cacciaviti, punte da trapano e chiavi inglesi.

Arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso, i ladri sono stati posti agli arresti domiciliari nella loro abitazione, in attesa del rito direttissimo.