I ladri dei locali di Centocelle che rubano nelle borse dei clienti seduti ai tavoli

Un vero e proprio spauracchio per i ragazzi ed i clienti che frequentano i locali notturni di Centocelle. Una coppia di ladri specializzata nello svaligiare le borse delle comitive di amici sedute ai tavoli di birrerie, enoteche e vinerie del quartiere. Ad interrompere le trame criminali del duo un agente libero dal servizio che ha fermato uno dei ladri con le mani nelle borse di un gruppo di amiche che avevano deciso di passare la serata a L'Ombralonga, meglio conosciuto come "Dal Veneziano", storico locale di via Federico Delpino.

A mettere fine al "lavoro serale" di un 34enne un polizotto del commissariato Tuscolano che si trovava a passare con un amico davanti la vineria cicchetteria che si trova al civico 110 di via Delpino. Notata una sua vecchia conoscenza - con precedenti per reati contro il patrimonio - agirarsi con fare sospetto fuori dal locale ha quindi deciso di intervenire all'interno intuendo che il ruolo della persona vista fuori Dal Veneziano fosse fare da palo.

Una giusta intuizione quella del poliziotto in abiti civili che una volta entrato nel locale ha fermato un ladro mentre era intento a rubare quanto contenuto nelle borse poggiate vicino ai tavoli da un gruppo di amiche intente a consumare nelll'esercizio commerciale.

Bloccato in fragranza di reato il ladro è stato identificato in un cittadino peruviano di 34 anni. Arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato l'autorità giudiziaria ha poi convalidato il fermo. In fuga il complice, attivamente ricercato dalla polizia. Non si esclude che i due possano aver messo a segno alti furti con destrezza in altri locali del quartiere di Roma sud est.